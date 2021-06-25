Вице-премьер Петришенко: «На «Славянском базаре» первостепенное внимание должно быть уделено вопросам эпидбезопасности»

Вице-премьер Игорь Петришенко рассказал, что на «Славянском базаре» первостепенное внимание должно быть уделено вопросам эпидемиологической безопасности. Фото: БелТА

Вице-премьер Игорь Петришенко во время заседания организационного комитета по проведению форума рассказал, что на «Славянском базаре» первостепенное внимание должно быть уделено вопросам эпидемиологической безопасности. Его слова приводит БелТА.

- Все необходимые решения для проведения фестиваля были приняты. В 2021 многократно возросла ответственность организаторов форума за качество, так как фестиваль является юбилейным. «Славянский базар» не утратил свой статус международного. В нем примут участие представители 33 стран. Это на десять больше, чем в 2020 году. Уже второй год подряд фестиваль пройдет в условиях пандемии коронавируса. По этой причине вопросам эпидбезопасности гостей и участников форму должно быть уделено первостепенное внимание, - заявил Петришенко.

Он также отметил, что в целом, фестивальная инфраструктура уже готова к празднику, остается навести лишь последние штрихи на отдельных объектах.

- Важно также создание условий для проживания и питания артистов, конкурсантов. Места их размещения уже определены. Там наводится порядок, - отметил Петришенко.

По его словам, несмотря на давление на артистов в социальных сетях, многие не отказались и приедут на фестиваль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В дирекции «Славянского базара» признали, что артисты отказываются от выступлений на фестивале.

И добавили, что «артисты и зрители не должны быть оскорблены, так как личный выбор каждого достоин уважения». (подробности)

Певец Руслан Алехно назвал глупостью решение артистов не ехать на «Славянский базар».

Алехно заявил, что артисты должны быть вне политики. (подробности)

«Мы даже пандемический год не пропустили»: директор «Славянского базара» рассказал о предстоящем фестивале, кто приедет и какие будут сюрпризы.

«Комсомолка» накануне фестиваля поговорила с Глебом Лапицким о фестивальных проектах, деньгах, коронавирусе, могучих фан-клубах и капризных артистах. (подробности)