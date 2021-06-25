«Мы находимся в шоке»: задержанную гражданку России Софию Сапегу перевели под домашний арест

Задержанную гражданку России Софию Сапегу перевели под домашний арест. Фото: rbc.ru

Задержанную гражданку России Софию Сапегу перевели под домашний арест. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на родителей девушки.

- Мы находимся в шоке. Для нас это стало большой неожиданностью, - рассказал отчим Софии Сергей Дудич.

София Сапега проживает в съемной квартире в Минске одна.

Адвокат Сапеги в эфире телеканала Дождь подтвердил, что девушку перевели под домашний арест. Он также добавил, что у Софии есть возможность встречаться с родителями, сообщает onliner.by.

Адвокат предположил, что перевод из СИЗО под домашний арест может быть связан со встречей Лукашенко и Путина.

- Благодаря этому и дальнейшая судьба Софии будет определенной и положительной. Думаю, что она окажется дома, - сказал адвокат.

Напомним, что София Сапега была задержана в Минске 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем.

София Сапега обвиняется по статье 342 Уголовного кодекса - Участие в массовых беспорядках и по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса - Разжигание социальной вражды и розни.

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