Роман Протасевич находится под домашним арестом. Фото: esquire.ru

В пятницу, 25 июня, стало известно, что блогер Роман Протасевич находится под домашним арестом. Об этом сообщил отец Романа Би-би-си.

- Мне сложно комментировать действия властей. Сложно сказать, какие именно у них цели. Все равно ведь он находится под контролем властей. Никто обвинения с него никакие не снял, - прокомментировал отец Романа.

Родители также заявили, что пока сына не видели.

- Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе. Это просто издевательство, - заявил Дмитрий Протасевич.

Ранее стало известно о том, что под домашним арестом находится и девушка Романа София Сапега.

Напомним, что блогер Роман Протасевич был задержан 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

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