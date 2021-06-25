В МЧС предупреждают о возможных ливнях и граде на большей территории Беларуси 25 июня Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В МЧС предупреждают, что 25 июня, в пятницу, на большей территории Беларуси пройдут грозы, ливни и град. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- На большей территории страны 25 июня возможны грозы, которые будут сопровождаться градом, ливнями и порывистым ветром. Уже сейчас грозы наблюдаются по западу и северу республики, - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что есть и хорошие новости – жара уже к концу дня пойдет на спад.

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