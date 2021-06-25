В МЧС предупреждают о возможных ливнях и граде на большей территории Беларуси 25 июня
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В МЧС предупреждают, что 25 июня, в пятницу, на большей территории Беларуси пройдут грозы, ливни и град. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.
- На большей территории страны 25 июня возможны грозы, которые будут сопровождаться градом, ливнями и порывистым ветром. Уже сейчас грозы наблюдаются по западу и северу республики, - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что есть и хорошие новости – жара уже к концу дня пойдет на спад.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Похолодает так, что придется надевать куртки. Погода резко изменится в конце июня в Беларуси.
Пока восток будет купаться в дождях и прохладе, на запад республики снова вернется жара! (подробности)
Видеофакт. В Гродненской области выпал град размером с алычу.
Пока столица находится во власти жары, в регионах разбушевалась непогода. (подробности)
В Минздраве дали несколько советов, как перенести жару.
В некоторых регионах Беларуси 22 июня столбик термометра поднимется до 35 градусов. (подробности)