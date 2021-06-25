Медики рассказали, сколько может длиться потеря обоняния после коронавируса

Медики рассказали, что потеря обоняния после коронавируса может длиться не больше года Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Медики под руководством Марион Рено из Страссбургского университета решили выяснить, может ли обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции полностью пропасть. В течение года они следили за здоровьем ста пациентов, которые в тяжелой форме перенесли коронавирус и при этом потеряли обоняние на довольно длительный срок. Выводы ученых были опубликованы в научном журнале JAMA Open Network, сообщает агентство ТАСС.

Во время проведения исследования ученые периодически проверяли пациентов при помощи стандартизированной системы тестирования, а также проводили опрос по поводу возвращения обоняния. Параллельно с этим они также отслеживали и другие долгосрочные симптомы коронавируса, в числе которых кашель, постоянные головные боли и проблемы с дыханием.

Выяснилось, что к большинству пациентов обоняние вернулось лишь через год после выздоровления. В первые четыре месяца наблюдений обоняние восстановилось примерно у 83% участников проводимого эксперимента, а через восемь месяцев – у 96,1%.

При этом, около половины пациентов считало, что их обоняние было восстановлено не полностью, несмотря на то, что на это указывали результаты объективных тестов на восприятие различных запахов. От долгой потери обоняния страдало лишь два пациента.

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