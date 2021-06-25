Генеральная прокуратура направила дело Марии Колесниковой и Максима Знака в Верховный Суд

Дело Марии Колесниковой и Максима Знака направлено в суд. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака направлено в Верховный Суд для определения подсудности. Об этом 25 июня сообщает управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Колесникову и Знака обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

-Согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, - сообщает Генпрокуратура. - Основой для реализации такого замысла послужила успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем. Она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников. Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

По информации прокуратуры, Мария Колесникова и Максим Знак, «провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской С.Г., утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти. Призывали к «забастовкам» на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения. Неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего Главу государства – нелегитимным».

В сообщении Генеральной прокуратуры упоминается также создание «координационного совета».

-В качестве официальной цели создания «координационного совета» они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси. Действительной целью создания «координационного совета» являлась координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем, разжигание политической идеологической и социальной вражды в обществе, публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

До суда Мария Колесникова и Максим Знак останутся под стражей, меру пресечения им не изменяли.

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