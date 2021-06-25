Совет Международной организации гражданской авиации рассмотрит промежуточный доклад по инциденту с самолетом Ryanair 28 июня. Фото: Reuters

Совет Международной организации гражданской авиации рассмотрит промежуточный доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair 28 июня. Ранее сообщалось о том, что доклад будет рассмотрен 25 июня, передает агентство ТАСС.

- Как стало известно буквально некоторое время назад, Совет Международной организации гражданской авиации перенес рассмотрение доклада по инциденту с самолетом Ryanair с 25 июня на 28, - рассказал представитель России в организации Сергей Гудков.

Напомним, что самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске 23 мая.

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