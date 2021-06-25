Здесь сальмонелла. В Беларуси изъяли из продажи приправу с опасными микроорганизмами

В этой приправе нашли сальмонеллу. Ее запретили продавать. Фото: Госстандарт.

Если вы уже купили такую приправу – «Универсальная» торговой марки «Relish», -на всякий случай в блюда ее больше не добавляйте. Эксперты обнаружили в ней сальмонеллу. Продукт занесен в Реестр опасной продукции.

В универсальной приправе завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Их оказалось в пять раз больше, чем допустимо. А в 25 граммах исследованной приправы нашли сальмонеллу. Это патогенный микроорганизм, и его вообще не должно быть в пищевой продукции.

Приправу больше не будут ввозить в Беларусь, запрещено и продавать то, что уже было ввезено.

-Продукция подлежит изъятию из обращения, - прокомментировали в Госстандарте.

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