Лукашенко 25 июня посещает Жировичский монастырь: он вместе с сыном Николаем зажег свечу у иконы Жировичской Божией Матери

Лукашенко посещает Жировичский монастырь. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 25 июня, посещает Жировичский монастырь. Он обсудил с руководством Белорусской православной церкви и предстоятелем обители благоустройство монастыря и его территории. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что Жировичский монастырь, как и Жировичи в целом, должен быть жемчужиной.

Лукашенко посещает Жировичский монастырь. Фото: "Пул Первого" Также Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем зажег свечу у иконы Жировичской Божией Матери и принял участие в кратком молебне.

Лукашенко посещает Жировичский монастырь. Фото: "Пул Первого"

Президент, как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», посетил место захоронения митрополита Филарета.

Лукашенко посещает Жировичский монастырь. Фото: "Пул Первого"

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