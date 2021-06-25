Вот так плюсанули! В Могилеве жара в 37 градусов, такого не было за всю историю метеонаблюдений

Регион за регионом в Беларуси бьют температурные рекорды. Но до абсолютного рекорда еще есть резерв! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Температурным рекордом в 35,3 градуса жары в Брестской области белорусы уже наудивлялись, пора заносить следующий. На этот раз верхнюю планку берет Могилевская область. 24 июня здесь зафиксирована рекордная температура за всю историю метеонаблюдений, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Могилеве на метеостанции 24 июня зафиксировали +37 градусов. Это самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений. До этого рекорд в Могилеве был зафиксирован в 2010 году, тогда столбик термометра поднялся до +36,8.

В Минске 24 июня погода повторила абсолютный рекорд 2015 года – было +35,8. На две десятых градуса увеличился температурный рекорд на метеостанции Ганцевичи – с 35,3 жар до 35,5. В Ивацевичах столбик термометра добрался до рекордной отметки, которая была впервые зафиксирована в 2014 году – плюс 35,7.

"Однако абсолютный рекорд для территории Беларуси побит не был. Этот максимум был зафиксирован в 2010 году в Гомеле и составляет плюс 38,9 градусов", - рассказали корреспонденту БЕЛТА в Белгидромете.

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