В ВОЗ заявили, что индийский штамм в два раза заразнее изначального SARS-CoV-2

В ВОЗ заявили, что индийский штамм в два раза заразнее изначального коронавируса SARS-CoV-2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Всемирной организации здравоохранения, заявили, что индийский штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает агентство ТАСС.

По ее словам, штамм «Дельта», который был изначально выявлен в Индии, на данный момент присутствует уже в 85 странах.

- Учитывая скорость, с которой распространяется индийский штамм, обгоняя другие штаммы COVID-19, может стать доминирующим штаммом в мире, - пояснила Сваминатан.

Она добавила, что данная разновидность коронавируса передается в два раза легче, чем изначальный вирус, и поэтому один человек может заразить не двух человек, а четырех, шестерых или даже восьмерых. В связи с этим она обратила внимание на то, что сейчас значительно больше случаев, когда заболевают все члены семьи, чем в самом начале пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, насколько опасен индийский штамм коронавируса, Сваминатан сообщила, что он обладает мутацией, которая может потенциально влиять на эффективность воздействия антител на вирус.

- Есть некоторая обеспокоенность в отношении того, что данный штамм, возможно, становится более смертоносным, - заявила Сваминатан.

Но, по ее словам, есть и хорошая новость – в мире выявлено всего несколько десятков заражения штаммом «Дельта».

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