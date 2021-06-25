Лукашенко: «В последнее время мы наблюдаем попытку сломать православие в Беларуси»

Лукашенко заявил, что в Беларуси в последнее время наблюдается попытка сломать православие. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня, в пятницу, посещает Жировичский монатырь. На встрече с духовенством он заявил, что в Беларуси в последнее время наблюдается попытка сломать православие. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, имеющие для существования белорусской нации фундаментальное значение. Один из них, а мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно именно эту тему обсуждали, - попытка сломать православие в Беларуси. Они идут проверенным путем – объявление автокефалии, - подчеркнул Лукашенко.

По словам Лукашенко, письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему Патриарху.

- Патриарх мне говорил об этом. Да и тут уже мы видим этот разворот. Нам нужно сделать все, чтобы главное наше достоинство – межконфессиональный мир в Беларуси сохранить, - подчеркнул Лукашенко.

Во время посещения Жировичского мужского монастыря Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем зажег свечу у иконы Жировичской Божией Матери.

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