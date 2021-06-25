Падали деревья, сносило крыши, рвало провода. Вот что натворил ураган в Беларуси 24 июня

В Беларуси 24 июня ураганный ветер валил деревья. Фото: МЧС.

Через Беларусь 24 июня прошел грозовой фронт. Порывы ветра достигали 21 м/с. МЧС собрало информацию о том, что натворил ураган.

По информации ведомства, зафиксировано 24 случая падения деревьев. Больше всего – в Витебской области, там ветер повалил десять деревьев. Падающие деревья помяли два автомобиля. Спасатели распиливали и убирали упавшие деревья. В трех районах Минской области и в Краснополье (Могилевская область) ураган повредил крыши на семи жилых домах, шести объектах соцкультбыта и 19 сельскохозяйственных зданиях. Крыши чинят.

Электроэнергия отключалась периодически в 563 населенных пунктах. По состоянию на шесть утра 25 июня без света оставались 62 населенных пункта в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях.

Ситуация может повториться и 25 июня – МЧС предупредило о том, что практически по всей территории Беларуси пройдут ливни, грозы и град.

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Деревья помяли несколько автомобилей. Фото: МЧС.

Люди не пострадали, сообщили в МЧС. Фото: МЧС.