МИД Беларуси прокомментировал санкции ЕС и рассказал, каким будет ответ

МИД Беларуси прокомментировал санкции ЕС Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство иностранных дел Беларуси 25 июня в своем Twitter опубликовало сообщение с высказываем в адрес европейских политиков, заявив, что «давление и санкции - это не тот язык, на котором стоит разговаривать» с официальным Минском.

- При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов, - отметили в МИД.

А на странице ведомства в Facebook появилась публикация с подробным комментарием введения санкций Евросоюза в отношении властей Беларуси. Это назвали в МИД «вероломной совместной атакой со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады».

- Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии, - говорится в официальном сообщении.

В МИД считают, что цель этих действий - «разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа».

Как подчеркивается в публикации, «Беларусь не собирается молча за этим наблюдать». В ведомстве заявили, что в ближайшие недели официальный Минск намерен постепенно задействовать ответные меры. Какие именно это будут меры - пока не уточняется.