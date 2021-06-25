В Минске появится наземное метро - стало известно, где и как его хотят построить

В Минске появится наземное метро Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В столице Беларуси планируют построить наземное метро, сообщил 25 июня в парламенте заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. По его словам, это будет альтернатива обычному городскому трамваю.

Предполагается возвести кольцевую линию метро, которая есть в генеральном плане Минске, и которая «будет на поверхности», цитирует вице-премьера БелТА:

- На повестке дня стоит развитие трамвая, но не обычного городского трамвая. А как альтернативы - наружное метро. Мы над этим работаем.

Сивак говорил не только о Минске, но и о Новополоцке. Там, по мнению вице-премьера, по такому же принципу можно модернизировать городской электротранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что сумму на строительство метро в Минске могут увеличить в два раза. По данным на апрель, на финансирование строительства метро в столице на 2021 год было заложено около 68 миллионов белорусских рублей.