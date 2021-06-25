Бригада из 12 человек незаконно вырубила леса на 50 тысяч рублей: орудовали Смолевичском, Борисовском, Березинском и Логойском районах. Кадр видео МВД.

- Преступную схему выявили оперативники минского облуправления ГУБОПиК. Установлены 12 человек, причастных к эпизодам в Смолевичском, Борисовском, Березинском и Логойском районах. Предварительный ущерб составляет не менее 50 тысяч рублей, сообщает МВД Беларуси. - Организатором хищения леса оказался 55-летний борисовчанин, так называемый уголовный авторитет. Его и еще шестерых подельников задержали с поличным в начале мая во время вырубки деревьев под Смолевичами. В последующем оперативники вышли еще на пятерых членов группы.

У каждого была своя роль: бригадир, наблюдатель, вальщик, грузчик, водитель, экспедитор. Фигуранты тщательно конспирировались: меняли автомобили для перевозки древесины, пользовались радиостанциями, выставляли посты наблюдения.

Днем на место выбывали «разведчики» (помечали места вырубки), вечером – вальщики. Транспорт загружали деревьями малыми партиями, чтобы в случае задержания избежать уголовной ответственности. После отправки машины несколько человек оставались в лесу. Если обстановка была благоприятной, автомобиль возвращался. За ночь могли совершить до пяти ходок. Товар сбывался частным пилорамам по ценам ниже рыночных.

Организатор периодически вовлекал в преступную деятельность несовершеннолетних и лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, которые «работали» за гроши. В некоторых эпизодах участвовали представители лесной отрасли.

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