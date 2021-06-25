Принято единогласно. Депутаты проголосовали за изменение в Конституции и единый день выборов

Депутаты проголосовали за изменение в Конституции. Фото: t.me/housegovby

На последнем заседании пятой сессии Палаты представителей белорусского парламента в первом чтении депутаты приняли законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь».

- Проектом закона предусматривается введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней, - сообщается в телеграм-канале ППНС. Судя по опубликованному фото, за принятие законопроекта проголосовали единогласно - «за» высказались все 105 парламентариев.

Если в итоге закон будет одобрен на всех уровнях, это будет означать, что выборы в местные Советы депутатов могут быть объединены с выборами в Палату представителей. По календарю Центризбиркома, местных депутатов белорусы должны выбрать не позднее 18 января 2022 года. Ожидается, что выборы могут перенести на 2023 год, объединив их вместе с выборами депутатов Палаты представителей.

Также на закрытии пятой сессии парламентарии приняли проект закона «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».