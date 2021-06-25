«У нас были слезы радости». Отчим Софии Сапеги – о первой встрече с ней после перевода девушки под домашний арест

Софья Сапега провела в СИЗО около месяца - она была задержана вместе с Романом Протасевичем 23 мая. Фото: соцсети

В пятницу, 25 июня стало известно, что блогера Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Это произошло на днях. В четверг, 24 июня родители Софьи встретились с ней. Об эмоциях первой встречи и дальнейших планах отчим Софии, Сергей Дудич рассказал «КП в Санкт-Петербурге».

О том, как именно произошел перевод Софьи под домашний арест, ее отчим говорить не стал, отметив, что комментировать это сложно.

- Но мы вчера встречались с Софией в такой неформальной обстановке, наше время было неограниченно. Самое главное на сегодня – это ее изменение меры пресечения. Наша встреча - это был такой небольшой семейный пикник на природе. Она сменила обстановку, развеялась. Она была в СИЗО, а сейчас у нее была свобода. У нас были слезы радости, слезы радости Софии. Конечно, после стольких событий – встреча, сами понимаете, как это происходит. Семья воссоединилась. Мы были на природе в городской черте Минска. У нас были шашлыки, фрукты, овощи. Мы находились, можно сказать, наедине. Все было достаточно по-семейному!

Отец Софьи пока с ней не виделся. Напомним, недавно он записал видеообращение, в котором попросил Александра Лукашенко помиловать его дочь.

- София чувствует себя относительно хорошо, состояние здоровья удовлетворительное и психологическое состояние тоже нормализуется. Она не в СИЗО, она не в тюрьме. Простуды у нее нет. Со здоровьем все хорошо. Жалоб никаких у нее нет. О давлении на нее она не говорила. Сейчас она читает книги, занимается здоровьем, спортом - насколько это возможно. Мы надеемся, что все разрешится хорошо и благополучно для Софии, что после суда она будет свободна.

В какой стране София будет жить, если с нее снимут обвинения, пока неизвестно.

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