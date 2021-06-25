Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июня 2021 года: стабильность в новых случаях и 11 смертей за сутки

В стране сохраняется стабильность по выявлению новых случаев заражения инфекцией Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Министерство здравоохранения Беларуси обновило статистику по заболеваемости коронавирусом в республике. Судя по последним данным, опубликованным 25 июня, в стране сохраняется стабильность по выявлению новых случаев заражения инфекцией. Если в предыдущие два дня регистрировали, соответственно, 802 и 786 положительных тестов на COVID-19, то по последней информации их число за сутки составило 813.

В то же время выписаны из больниц 777 пациентов, перенесших ковид. А всего, с начала пандемии, в Беларуси официально подтверждено 413 тыс. 952 случаев COVID-19, при этом выздоровели 406 тыс. 686 человек.

На этот раз сообщается об 11 умерших за сутки пациентах с ковидом. За весь период распространения инфекции в Беларуси, официально, умерли 3 тыс. 093 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также в Минздраве обновили данные о ходе вакцинации. По последним сведениям, уже свыше 821,5 тыс. человек получили первый компонент прививки от коронавируса, из них более 536,4 тыс. пациентов прошли полный курс вакцинации.

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