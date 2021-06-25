Песков прокомментировал смену меры пресечения Софье Сапеге. Фото: РИА НОВОСТИ.

Перевод россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с Романом Протасевичем, под домашний арест де-юре - решение Минска, ее законные интересы будут защищаться и дальше по дипломатическим и иным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Беларуси. А что касается интересов российской гражданки, законных интересов российской гражданки - они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам, - цитирует Пескова РИА НОВОСТИ.

Однако Песков не стал комментировать заявление адвоката Сапеги, сообщившего, что ее перевод под домашний арест - следствие встречи Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи.

Напомним, утром 25 июня стало известно, что Софью Сапегу перевели под домашний арест. Ее отчим также рассказал «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» о том, как она провела свой первый день после выхода из СИЗО.

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