СК прокомментировал освобождение из СИЗО в Минске Протасевича и Сапеги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел в отношении Романа Протасевича и Софьи Сапеги, задержанных при скандальной посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом СК сообщил 25 июня - после того, как появилась информация, что Протасевич и россиянка Сапега освобождены из СИЗО.

- Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, - комментирует ведомство.

В официальном сообщении СК в Телеграм-канале также отмечается, что оба фигуранта «в ходатайстве обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями».

Как объяснили в СК, исходя из этого следствие «сочло возможным» изменить для обоих меру пресечения на домашний арест. Напомним, накануне Сапега с семьей побывала на пикнике - о подробностях рассказал отчим россиянки.