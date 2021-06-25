Стало известно, сколько белорусов из-за жары попали в больницы. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

За неделю с тепловыми ударами в учреждения здравоохранения Беларуси обратились 117 человек. Из них 32 пострадавших были госпитализированы. Из 37 обратившихся за медицинской помощью детей, 12 – госпитализированы, сообщил Минздрав Беларуси.

Медики напоминают: лето и высокая температура на улице обязывает всех быть осторожными.

Тепловой удар – это опасное для жизни состояние. Оно возникает при воздействии на тело человека повышенной температуры. Вне зависимости от причины, вызвавшей тепловой удар, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы предотвратить его осложнения (шок, повреждение мозга и внутренних органов, смерть).

Подробные советы медиков о том, что нужно делать, чтобы не перегреться на солнышке, можно почитать тут.

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