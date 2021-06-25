Брестское «Динамо» проведет домашний еврокубковый матч в Грузии. Почему?

Болельщики не смогут попасть на матч в Батуми Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Определилось место проведения матча футбольного клуба «Динамо-Брест» во втором квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22. Команда начнет еврокубковую кампанию 22 июля игрой с чешской «Виктория-Пльзень». Это будет гостевой матч. А вот как провести ответную домашнюю игру, возникла проблема - из-за авиаблокады Беларуси.

25 июня ФК «Динамо-Брест» сообщил, что местом проведения номинально домашнего матча выбран грузинский Батуми. Такое решение приняли в УЕФА. Игра пройдет 29 июля на новом футбольном стадионе, вместимость которого - 20 тысяч зрителей. Время начала матча пока не установлено.

Кстати, в Батуми летают рейсы «Белавиа», поэтому при желании и возможности белорусские болельщики смогли бы попасть на матч. Однако, по регламенту, на матче не смогут присутствовать зрители, уточняется в информации.

В сообщении также подчеркивается, что в случае возобновления прямых чартеров европейских авиакомпаний в Беларусь УЕФА допускает возможность организации домашнего матча в Бресте.

Напомним, брестский «Динамо» был чемпионом Беларуси, 3-кратным обладателем Кубка страны, 3-кратным обладателем Суперкубка Беларуси. Сейчас в национальном чемпионате команда пока только на 8 месте.