В Беларуси пожилые люди получат бесплатный путеводитель, чтобы жить комфортнее

Путеводитель в мире мобильных технологий - полезная штука! Фото: Раиса ЮДИНА

Пожилые люди смогут теперь заняться самообразованием в области мобильных технологий, не дожидаясь, когда у внуков или детей найдется время, чтобы терпеливо объяснить, как почистить память в телефоне или купить билет на поезд, не выходя из дома. В путеводителе собраны инструкции, которые помогут тем. Кто осваивает мобильный интернет, разобраться с его многочисленными возможностями и использовать их в повседневной жизни: как скачивать мобильные приложения, регистрироваться в социальных сетях, оплачивать коммуналку, записываться к врачу и т.д.

Компания Ф1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) выпустили #яонлайн-путеводитель, который поможет пожилым людям осваивать все преимущества мобильных технологий. Это первый проект мобильного оператора и ЮНФПА в совместной программе по повышению цифровой грамотности людей старшего возраста. В ближайшем будущем мы услышим о новых не менее интересных проектах.

-В ближайшее время мы планируем передать часть тиража в 206 территориальных центров социального обслуживания населения по всей стране, - рассказала Ольга Атрощенко, глава офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.

Получить #яонлайн-путеводитель также можно бесплатно в любом из 85 центров продаж А1 в Беларуси.

Кстати, социальные работники смогут бесплатно пройти обучение, чтобы они как волонтеры движения #яонлайн с помощью путеводителя могли обучать подопечных мобильным технологиям, которые делают жизнь комфортнее.