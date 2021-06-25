Всего один укол. Стало известно, когда ожидается поступление в Беларусь «Спутник Лайк» и кого им будут вакцинировать

«Спутник Лайт» получат студенты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ожидается, что препарат «Спутник Лайт» поступит в Беларусь в июле. Напомним, вакцинация от коронавируса этой прививкой проходит в один этап.

Как рассказал глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич, этой однокомпонентной вакциной планируется прививать студентов - «чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения», цитирует БелТА.

Министр добавил, что основной вакцины «Спутник V» в стране достаточно, и после того, как будут привиты самые уязвимые категории населения, медики перейдут к вакцинации «более широко». В частности, прививочные пункты, которые уже работают в Минске, могут появиться и в других городах.

- Любая вакцина гарантирует если не тотальное незаражение, то облегчение ситуации, если человек заболел, - добавил Пиневич.

Комментируя обнаружение в Беларуси индийского штамма «Дельта», глава Минздрава отметил, что ожидается «в какой-то степени возможный рост заболеваемости». Однако министр не думает, что он будет значимым, а система здравоохранения держит в резерве койки.