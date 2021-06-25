Грозы, град и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 26 и 27 июня

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси на 26 июня из-за гроз. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси на 26 июня из-за гроз. Об этом сообщили в Белгидромете.

Так, в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах в некоторых районах будут сильные ливни, днем местами град. Утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах его порывы могут достигать 14 м/с, местами вероятно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров достигнут отметки в +16°С… +22°С. Днем воздух прогреется до +23°С… +29°С, при этом по востоку Беларуси сохранится жара: +30°С… +34°С, в отдельных районах – до +35°С… 36°С. В Минске ожидается от +22°С до +27°С.

Тем временем в воскресенье, 27 июня, жара немного спадет. В этот день преимущественно в центральных и восточных регионах республики пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, в некоторых районах ожидаются сильные дожди. Ветер будет северо-западный порывистый.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах от+14°С до +21°С, днем +22°С +27°С, местами будет до +29°С. В Минске синоптики прогнозируют от +22°С до +27°С.

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