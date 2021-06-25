Неизвестные сообщили о заложенной в здании прокуратуры Витебска бомбе

Витебская милиция получает сообщения о «минировании» регулярно. Фото: УВД Витебского облисполкома

По предварительной информации, неизвестные отправили письмо с информацией о минировании на электронный ящик прокуратуры, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники саперно-пиротехнической группы ВЧ 5524 обследовали территорию организаций, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Следственно-оперативная группа проводит неотложные мероприятия. Следователями по данному факту будет дана правовая оценка

Сообщения о «минировании» поступают витебским правоохранителям регулярно. В предыдущий раз сообщалось о том, что неизвестный «заминировал» десять школ. До этого, в начале марта, также поступали сообщения о «минировании» восьми учебных заведений.

В милиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности грозит уголовная ответственность – до семи лет лишения свободы.

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