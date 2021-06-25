Новый опасный вариант «лямбда»-штамма коронавируса найден в Бразилии. Фото: pixabay

Врачи нашли на юге Бразилии новый опасный вариант коронавируса. Он похож на так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2, распространившийся в Перу и соседних странах Латинской Америки с конца лета 2020 года. Расшифровка генома вируса и выводы ученых опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

«В середине июня [этого года] ВОЗ признал «лямбда»-вариант коронавируса интересным для изучения. Нам впервые удалось раскрыть следы его проникновения в Бразилию из Аргентины и открыть новый штамм этой версии SARS-CoV-2, чье распространение может обострить эпидемиологическую обстановку в стране», – говорится в сообщении исследователей, его приводит ТАСС.

Так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета 2020 года. До появления индийской мутации коронавируса «лямбда»-штамм был у большинства заразившихся в Перу, также на него приходилось около трети новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили. В его геноме есть набор из восьми ключевых мутаций. Которые, предположительно. повышают заразность вируса.

Теперь группа бразильских врачей под руководством Присцилы Уинк, научного сотрудника Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Порту-Алегри, впервые зафиксировала следы присутствия «лямбда»-варианта SARS-CoV-2 на территории Бразилии и обнаружила новую разновидность этой версии вируса.

Открытие удалось сделать во время наблюдений за здоровьем молодого жителя одного из приграничных городов штата Рио-Гранде-ду-Сул. Он в начале июня вернулся домой из Аргентины. Спустя несколько дней после возвращения он ощутил недомогание и обратился в больницу. Там у него нашли COVID-19.

Медики расшифровали геном вируса и узнали, что в нем есть все восемь ключевых мутаций, характерных для перуанского штамма SARS-CoV-2, а также нашли два десятка других изменений в структуре генома, не характерных для большинства других разновидностей «лямбда»-штамма коронавируса.

По словам исследователей, в настоящее время неясно, как новые мутации влияют на поведение вируса внутри организма, а также на темпы его распространения. Они рассчитывают это выяснить во время последующих наблюдений и опытов.

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