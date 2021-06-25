Плюс девять точек. Где еще в Минске заработали пункты вакцинации

Теперь для того, чтобы сделать прививку, не обязательно идти в поликлинику. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Список пунктов вакцинации от COVID-19 в Минске дополнен несколькими адресами крупных торговых центров, информация об этом размещена на сайте Мингорисполкома.

С 25 июня прививки от COVI-19 граждане могут получить в следующих торговых центрах и гипермаркетах: универмаг «Беларусь» (Жилуновича, 4), гипермаркеты «Green» (Партизанский проспект, 182 и Уборевича, 176), ТЦ «АутЛето» (проспект Жукова, 44), ТЦ «Глобо» (Уманская, 54), ТЦ «Максимус» (Лобанка, 94), Рынок «Уручье-3» (Никифорова, 51), ТД «Ждановичи» («Мир моды» – 5, Тимирязева, 129), ТЦ «Бонус» (Голубка, 2).

Желающих привиться от коронавируса будут принимать в соответствии с графиком работы торговых центром, воскресенье – выходной.

Ранее пункты вакцинации начали работу в ЦУМе, ГУМе, на Комаровском рынке, ТРЦ «Титан» и «Галерея Минск», а также ТЦ «МОМО».

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