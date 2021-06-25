ВОЗ: Штамм коронавируса «Дельта» быстро распространяется среди невакцинированных людей

Разновидность коронавируса «Дельта» в настоящее время появилась уже по меньшей мере в 85 странах. Фото: pixabay

Разновидность коронавируса «Дельта» в настоящее время появилась уже по меньшей мере в 85 странах. Причем она быстро распространяется среди невакцинированного населения. Такое заявление сделал в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Дельта» является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения, – сказал глава ВОЗ, его цитирует ТАСС.

По его словам, в ряде стран уже смягчили связанные с пандемией коронавируса ограничения, на этом фоне усилилось распространение COVID-19 в мире.

Гебрейесус отметил, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, поскольку «вирусы эволюционируют».

– Чем больше случаев передачи, тем больше вариантов, – пояснил он. Глава ВОЗ призвал страны «использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты для предотвращения распространения COVID-19». По его словам, это и меры в сфере здравоохранения и социальной области, и обеспечение равного доступа к вакцинации.

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