США намерены ввести секторальные санкции в отношении Беларуси вслед за ЕС

США намерены ввести санкции в отношении Беларуси вслед за ЕС. Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки постараются ввести в отношении белорусских властей дополнительные односторонние рестрикции, которые будут похожи на секторальные санкции Евросоюза. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд во время своего выступления в пятницу на онлайн-конференции, организованной Американским советом по Германии (это неправительственная организация, базирующаяся в Нью-Йорке).

Нуланд напомнила, что и США, и ЕС вместе уже применяли недавно ограничительные меры в отношении Беларуси. И эти совместные усилия «имеют гораздо больше воздействия» на Минск, чем односторонние рестрикции, отметила заместитель главы внешнеполитического ведомства.

– Однако ЕС теперь пошел на один шаг дальше, чем США, применив секторальные санкции, особенно затронувшие поташ – удобрение, от поставок которого очень сильно зависят белорусская экономика и ряд лиц вокруг [президента Александра] Лукашенко. Мы в США сейчас постараемся ответить на это схожим образом, – уточнила Нуланд, ее цитирует ТАСС.

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