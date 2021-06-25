Cостояние певицы МакSим ухудшилось: поражены 75% легких

Cостояние певицы МакSим ухудшилось. Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Объем поражения легких у певицы МакSим (Марины Абросимовой) увеличился до 75%. Об этом пишет Telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя.

Состояние артистки ухудшилось, она до сих пор находится в медикаментозной коме. МакSим перевели в группу «КТ-4», куда обычно медики включают пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

Отмечается, что у певицы до сих пор не подтвердился диагноз «коронавирус». Напомним, что она попала в больницу с пневмонией и 40% поражения легких.

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Первые признаки простуды артистка заметила неделю назад перед очередным концертом (подробности).

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы, которую ввели в кому из-за пневмонии

По ее словам, врачи дали оптимистичные прогнозы (подробности).