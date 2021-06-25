Польша возвращает карантин для белорусов

. В Польше уже подтверждено подтверждено 90 случаев заражения «Дельтой» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Польша вернула обязательное требование о карантине для иностранцев, прибывающих не из стран ЕС, об этом пишет агентство Regnum со ссылкой на слова пресс-секретаря Минздрава страны.

Ранее подобного рода ограничения распространялись только на прибывающих из Бразилии, Индии, ЮАР или Великобритании. Граждане Беларуси могли не соблюдать карантин при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Меры приняты в связи с относительно быстрым распространением «индийского» штамма коронавируса в разных странах. В Польше уже подтверждено подтверждено 90 случаев заражения «Дельтой».

От обязательного карантина освобождаются лица, привитые вакцинами, разрешенными в странах ЕС: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen-Cilag International.

Также освобождены от карантина транзитные туристы, в случае, если они находятся в стране не более 24 часов и могут предъявить авиабилет, подтверждающий вылет в течение суток после прибытия.

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