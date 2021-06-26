В Минске столкнулись два автобуса. Пострадала женщина

Фото: ГАИ

О дорожно-транспортном происшествии, которое случилось днем 25 июня, сообщает телеграм-канал ГАИ Минска. Согласно предварительной версии, автобус одного из городских маршрутов, за рулем которого находился водитель 1959 года рождения, двигался по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Аэродромной. В какой-то момент, он, вероятно, отвлекся от управления транспортным средством в результате чего врезался в другой рейсовый автобус, который остановился на красный - запрещающий – знак светофора. По данным столичной ГАИ, в результате ДТП телесные повреждения получила пассажир одного из автобусов, женщина 1962 года рождения. Пострадавшей потребовалась помощь, она была доставлена в медучреждение.

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