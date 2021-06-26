Результаты непогоды в Беларуси: более 800 населенных пунктов остались без электричества

Фото: МЧС. Носит иллюстративный характер

В последние сутки по территории Беларуси прошел грозовой фронт, который сопровождался усилением ветра до 25 метров в секунду. В результате, как по данным МЧС, зафиксировано не менее 75 случаев падения деревьев. Больше всего - 40 случаев - в Могилевской области. Падали деревья в Витебской, Гомельской и Минской областях. Итог - по всей Беларуси повреждено не менее 17 автомобилей. Пострадавших нет.

Сильный ветер срывал крыши: в двух районах Витебской области, трех районах Могилевской области и самом городе Могилеве спасателями зафиксированы повреждения кровель 16 жилых домов, одного производственного здания, одного объекта соцкультбыта и двенадцати сельскохозяйственных зданий.

В настоящее время эти повреждения ликвидируются.

Непогода оказала влияния и на энергосистему республики.

- По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 827 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами, - говорится в сообщении МЧС.

На шесть утра субботы, 26 июня, 62 населенных пункта в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях остаются без света

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