6 июля в Минске открывается развязка улиц Московская – Толстого. Вот как будут ходить автобусы

Фото носит иллюстративный характер Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Уже очень скоро, во вторник, 6 июля, откроется автодорожная эстакада транспортной развязки столичных улиц Московская – Толстого, так называемое 1-е кольцо. В результате изменяются схемы движения сразу нескольких автобусных маршрутов. Вот как пойдет транспорт.

Движение автобусов на участке от улицы Чкалова в направлении проспекта Победителей организуется:

- маршрутов № 73, 163, 1073-ТК - по улице Московской, автодорожной эстакаде, улицам Толстого, К.Цеткин, Немига и далее по маршрутам с учреждением остановочных пунктов «пл. Мясникова» (по ул. К.Цеткин), «Музыкальный театр», «Мясникова», (по ул. Немига);

- маршрута № 1107-ТК - по ул. Московской, автодорожной эстакаде, ул. Мясникова, Немига и далее по маршруту с выполнением остановочного пункта «Сендайский сквер» (по ул. Мясникова).

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