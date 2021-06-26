Александр Лукашенко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

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26 июня - День работников прокуратуры. Свое поздравление работникам и ветеранам органов прокуратуры направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

- Специфика вашей работы требует особых качеств - объективности, принципиальности, стойкости и кристальной честности, ведь в той постоянной борьбе с преступностью и проявлениями коррупции, которую вы ведете, против вас действуют люди, отрицающие все правила и нормы морали, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

- От вашей четкой, слаженной работы и принципиальной позиции во многом зависит дальнейшее развитие Беларуси, гражданский мир и согласие в нашем обществе, поскольку вы координируете правоохранительную деятельность государственных органов. Защищаете конституционный строй, эффективно противодействуя всем попыткам дестабилизировать обстановку в стране.

Помимо этого, президент выразил убежденность в том, что работники органов прокуратуры в дальнейшем продолжат с честью служить Отечеству, решать актуальные поставленные задачи на самом высоком профессиональном уровне.

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