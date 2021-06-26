Погода в Беларуси в субботу, 26 июня - оранжевый уровень опасности: грозы, ливни, шквалистый ветер

Фото носит иллюстративный характер Фото: Катерина БОРИСЕВИЧ

26 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Гидрометцентра, на большей части республики пройдут грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями, шквалистым - до 15-20 метров в секунду - усилением ветра. Возможен град. Максимальная температура воздуха по востоку Беларуси составить 30-34 градусов тепла. В отдельных районах столбик термометра покажет даже +36°С. В Минске в течение дня будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозе - усиление ветра до 20 м/с. Но жара несколько спадет: днем - до 26-28 градусов тепла, вечером станет еще прохладнее, +21..+24°C.

Напомним, в последние сутки по Беларуси наблюдались крайне неблагоприятные погодные условия: прошел грозовой фронт, который валил деревья, срывал крыши домов, оставил сотни населенных пунктов без электричества.

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