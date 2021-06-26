В России за сутки от коронавируса умерли 619 человек. Это максимум с 24 декабря 2020 года

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По данным Оперативного штаба, в России за минувшие сутки умерли 619 человек с подтвержденным коронавирусом (сутки ранее - 601 случай). Почти каждая пятая смерть зафиксирована в Санкт-Петербурге: 107 летальных исходов, днем ранее было 98.

Это самый существенный показатель суточной летальности начиная с 24 декабря 2020 года. Всего же за время пандемии COVID-19 в России умерли 132 683 заболевших коронавирусом человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в России возросло на 21 665. Увы, это тоже максимальный показатель с 21 января 2021 года.

Количество вылечившихся возросло за сутки на 14 347. Всего с начала пандемии уже выздоровели 4 943 986 человек.

Отметим, что по данным Оперативного штаба, уровень условной летальности COVID-19 в России сохраняется на уровне 2,44%. Показатель окончательной летальности возможно определить только после окончания пандемии.

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