Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана: вот о чем говорили главы государств

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Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. О содержании беседы информирует близкий к пресс-службе Александра Лукашенко телеграм-канал Пул Первого.

В частности, известно, что президенты обсудили ситуацию в обеих странах, отдельно и подробно остановились на теме борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Кроме того, в разговоре затронули некоторые аспекты взаимодействия Беларуси и Казахстана с другими странами - в частности, с Россией и Китаем.

Обменялись президенты мнениями по некоторым вопросам международной повестки.

Пул Первого также подчеркивает: сейчас в Казахстане с официальным визитом находится белорусский премьер Роман Головченко. В ближайшее время запланирована его встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

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