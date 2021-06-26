«Вышел к автолавке и заблудился на болоте»: пенсионер не мог выйти к людям 12 дней

Фото: МЧС

25 июня на пульт спасателей поступило сообщение о том, что из лесного массива, расположенного неподалеку от деревни Заверье Браславскго района, доносятся непонятной природы крики.

На место в оперативном порядке было направлено одно отделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Браславского районного отдела по ЧС.

Прибывшие спасатели действительно слышали крики заблудившегося в лесу.

- Местность болотистая, идти приходилось по колено в воде, а местами и по пояс. Где-то через километр на земле мы увидели мужчину. Он издавал стоны, его тело было очень сильно искусано насекомыми, - цитирует слова начальника дежурной смены Владислава Высоцкого сайт МЧС.

Мужчину положили на носилки, вынесли с места происшествия и передали прибывшим на «Скорой» медикам.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что еще 22 июня о пропаже 67-летнего пенсионера в милицию заявила женщина, проживавшая с ним в соседней деревне. По ее словам мужчину она не видела с 14 июня.

Отметим, что сам спасенный пенсионер проживает один, имеет инвалидность по зрению. Как рассказал сам мужчина, в один из дней он вышел к автолавке за продуктами и заблудился.

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