Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2021 года: 778 новых случаев и вновь 10 смертей

Фото носит иллюстративный характер Фото: Иван МАКЕЕВ

В своем телеграм-канале Министерство здравоохранения разместило актуальную статистику заболеваемости коронавирусом.

В Беларуси – относительное снижение количества заболевших. Если по состоянию на 25 июня было зарегистрировано 883 случая, то данные на 26 июня их количество снизилось до 778.

Общее количество заболевших коронавирусом за все время распространения инфекции в республике составило 414 730 человек.

Уровень смертности, по данным Минздрава, сохраняется в относительно статичных рамках: за сутки зарегистрировано 10 летальных случаев у лиц с ранее диагностированным коронавирусом. Днем ранее было 11 летальных случаев. За все время пандемии в Беларуси умерли, таким образом, 3103 человека.

Выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения 845 пациентов. Всего же благополучно перенесших коронавирус в Беларуси – 407 528 человек.

За сутки сделано 15844 тестов, а за все время - 6 736 776 тестов.

Как сообщается в официальной статистике, первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в Беларуси получил более 837 тысяч человек. Из них полный курс вакцинации прошли без малого 552 тысячи.

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