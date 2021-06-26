Электричка, которая ехала в Минск, загорелась на станции Бояры в Молодечненском районе

Фото: МЧС

Как сообщает МЧС, 26 июня в 11.40 спасатели получили сообщение о возгорании электрички на станции Бояры под Молодечно. Сам состав двигался в Минск. Для тушения пожара были направлены сразу четыре единицы техники. По данным спасателей, в 12.18 огонь был ликвидирован, по оперативным данным пострадавших нет.

В настоящее время отмечаются задержки в движении составов на линии Молодечно-Минск. Так, электричка, которая должна прибыть в Минск по расписанию в 14.48 задерживается, судя по онлайн-табло, на 20 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске столкнулись два автобуса. Пострадала женщина, ей потребовалась госпитализация (далее - здесь)

В Чечерском районе – крупный лесной пожар. По предварительной версии причина - поджог (далее - здесь)

Ураган обрушился на Могилев: сильный ветер валил деревья, лавочки и поднял песчаную бурю (подробности тут)