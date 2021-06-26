Трое участников Минского триатлона задержаны - в милиции заявили, что они «выкрикивали лозунги протестного толка»

Иллюстративный снимок Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Информацию о задержании велосипедистов днем 26 июня в столице Беларуси официально подтвердили. По сообщению телеграм-канала «Милиция Минска», задержание произошло на проспекте Победителей.

- В интернете распространяется информация о задержании некоторых велосипедистов во время минского триатлона. Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции, - говорится в сообщении.

В милиции уточнили, что сейчас проводится разбирательство. Других официальных подробностей пока нет. В одном из опубликованных в интернете роликов видно, как при задержании силовиками один велосипедист падает.

Как ранее сообщали организаторы, минский триатлон - традиционная крупнейшая в Беларуси гонка по триатлону для любителей и профессионалов циклических видов спорта, проводимая по международным стандартам Ironman. Планировалось, что в соревнования по центральным улицам Минска проедут около 2 тыс. человек.