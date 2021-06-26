Ливни, шквал: что творится с погодой в Беларуси и чего ждать 27 июня, рассказали синоптики

Ливни и шквал прогнозируют в Беларуси в воскресенье Фото: Павел МАРТИНЧИК

Непогоду прогнозируют синоптики 27 июня в Беларуси. Уже ночью и утром в воскресенье на большей части территории республики стоит ожидать грозы, при этом в некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает Белгидромет. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Такой же прогноз и по Минску. А в целом по стране атмосферный фронт, который медленно смещается к востоку, обусловит неустойчивую, но теплую погоду. Жара спадет практически везде, а преимущественно в центральных и восточных районах республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - ливни. Днем в воскресенье ожидается 22-27 тепла, местами еще будет жарко - до плюс 29.

В понедельник осадки продолжатся, в основном, в Гомельской и Могилевской областях и тоже с грозами. Температура упадет до 13-20 градусов ночью и до 21-27 градусов в дневное время. На западе страны в это время ожидается ясная погода и переменная облачность - практически без осадков.

Напомним, накануне шквал обрушился на Могилев: там сильный ветер повалил деревья, скамейки и поднял песчаную бурю.