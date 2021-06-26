На литовско-белорусской границе возник конфликт дальнобойщиков с протестующими: водитель российской фуры ударил белоруску

На литовско-белорусской границе возник конфликт дальнобойщиков с протестующими. Фото: скриншот видео

На литовско-белорусской границе в Мядининкай днем 26 июня произошел конфликт - некоторые водители грузовиков поссорились с белорусами, которые на два часа заблокировали дорогу на подъезде к пункту пропуска. Группа протестующих проводила согласованную с властями акцию по блокировке дороги.

Один из дальнобойщиков, управляя фурой с российскими номерами, двигался прямо на демонстрантов. Завязалась перепалка. Протестующие руками уперлись в кабину грузовика. На место прибыла полиция, вместе с пограничниками литовские правоохранители стали между водителями и протестующими, сообщает lrt.lt.

Однако не обошлось без рукоприкладства - дальнобойщик той самой российской фуры ударил по лицу женщину-белоруску. Полиция задержала водителя - его доставили в комиссариат для выяснения обстоятельств дела. Гражданином какой страны является задержанный, пока уточняется. Как пишут в соцсетях очевидцы, он был в состоянии опьянения.

Протестный лагерь на литовской границе стоит уже 22 дня с целью привлечь внимание к ситуации в Беларуси.