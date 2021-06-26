«Венеция» в Барановичах, затопленный автобус и магазин в Минске: на Беларусь обрушились тропические ливни

В Барановичах ливень серьезно подтопил несколько участков. Фото: vk.com/alarmbrest

После чрезвычайной жары атмосферный фронт берет власть над погодой в Беларуси и резко меняет ситуацию: ливни, шквал, грозы и град обрушились на несколько районов 26 июня. Сначала сообщалось о подтоплениях улиц в городах на западе страны - в частности, в Барановичах и Кобрине. Там «плавали» машины, а дети пытались купаться прямо на улицах. Также на трассе М1 из-за сильного ветра, дождя и града многие водители вынуждены были стать на «аварийку» и пережидать непогоду.

Так выглядел перекресток улиц Неманская и Казимировская в Минске. Фото: facebook.com/helen.senyakovich

А после обеда атмосферный фронт переместился в центральные части страны - ливень накрыл, в том числе столицу Беларуси. Здесь тоже на некоторых участках улиц образовался потом - авто двигались в сплошной воде.

В Каменной Горке тоже подтопило парковки Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

А на одном из опубликованных в сети видео запечатлено, как ливень затопил автобус, и он продолжал движение с водой в салоне. Также появились видео, как вода льется с потолка в магазине бытовой техники.

Напомним, в воскресенье тоже надо готовиться к ливням и шквалу - синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности.

- Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. В частности, затопленными оказались участки улиц Пономоренко, Тимошенко, Бельского, Шаранговича, пересечение проспекта Партизанского с улицей Ангарской и других. Там на данный момент инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия, - рассказали в столичной Госавтоинспекции.