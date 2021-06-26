В Гродно задержали врача-анестезиолога - возможно, за «Погоню» на балконе

В Гродно задержали врача-анестезиолога Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гродно в субботу, 26 июня, задержали врача-анестезиолога Дениса Ушкевича - работника отделения рентгенэндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра, пишет Hrodna.life. Как сообщает издание со ссылкой на коллегу врача, по словам родителей задержанного медика, причиной задержания мог стать знак «Погоня» на балконе.

Сообщается, что врача доставили в Октябрьский райотдел милиции, после чего дома у медика провели осмотр. Уточняется, что силовики изъяли компьютер, а врача доставили в изолятор временного содержания. Судя по всему, Ушкевича обвинили по административной статье за несанкционированное пикетирование. Ожидается, что судебный процесс над врачом состоится в понедельник, 28 июня.

В интернете медик писал о себе, что он живет в Гродно, а родился на Байконуре. Он любит классический рок и прыгает с парашютом.