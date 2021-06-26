В ворота посольства России в Минске въехал Ford - водитель был под наркотиками и залез на территорию диппредставительства

В ворота посольства России в Минске въехал Ford. Фото: ГАИ

В ворота посольства Российской Федерации в Беларуси въехал легковой автомобиль. Это произошло на улице Нововиленской вечером в субботу, 26 июня. Ворота дипломатического учреждения протаранил белый Ford - судя по опубликованным фото, у авто повреждены фары и передний бампер. О материальном ущербе посольства РФ пока не сообщается.

- Водитель пытался скрыться, но был задержан. На месте работают сотрудники ГАИ, - сообщает Управление Госавтоинспекции ГУВД Минского горисполкома.

Вкоре информацию дополнили. Оказалось, что 35-летний мужчина на полном ходу въехал в металлическое ограждение посольства, азатем выбежал из машины и перелез через забор на территорию дипломатического представительства. Там его и задержали.

Мужчина на полном ходу въехал в металлическое ограждение посольства. Фото: ГАИ

- По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения, - отметили в ГАИ.

Вечером на месте инцидента работали сотрудники отдела Госавтоинспекции и других служб, в том числе - саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка.

Напомним, недавно в столице Беларуси грузовой эвакуатор въехал в кирпичный забор посольства Латвии и разрушил его.