В Кобрине на таксистку напали двое мужчин с ножом. Она отбилась и сломала нож

Этот нож пассажир приставил к шее таксистки. Женщина сломала нож и обратила нападавших в бегство. Фото: кадр из видео МВД.

В Кобрине таксистка отбилась от двоих мужчин, которые напали на нее с ножом. Мужчины сели в машину как клиенты, попросили отвезти их в Дрогичин, а потом сказали остановиться у ближайшего банкомата. Когда машина остановилась, один из пассажиров приставил к шее женщины нож.

-Он ее взял рукой, к себе нагнул за шею и достал нож или что-то такое, и буквально в эту секунду слышно, как нож отлетает, звук металла, и девушка выкидывает нож, - рассказал потом в милиции приятель того молодого человека, который напал на таксистку с ножом.

Налетчики убежали, женщина позвонила в милицию. В схватке с хулиганами она не пострадала.

-Разыскивали мужчин всю ночь. Задержать 26-летних россиян удалось на следующий день в Березе в квартире знакомых. Выяснилось, после нападения пьяные фигуранты украли иномарку и уехали в соседний район, - рассказал начальник отдела УУР УВД Брестского облисполкома Геннадий Новиков.

Молодой человек, который угрожал 41-летней таксистке ножом, утверждает, что он ничего не помнит.

-Мы вчера целый день пропили, и целый день, и целый вечер. Касаемо такси я не буду утверждать, что я ничего не делал, я просто ничего не помню, - говорит он на видео МВД. - Два года у меня судимость погасла (плачет).

-Следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовные дела за хулиганство и кражу. Один из задержанных неоднократно судим, в том числе за хищения и угоны авто, - сообщили в пресс-службе МВД.